Dawid Woliński uwielbia relacjonować swoje luksusuowe życie na Insatgramie, ale wielu internautów ma z tym problem. Pod postami na jego profilu wciąż pojawiają się wyzwiska. Nic dziwnego, że gwiazdor ostro zareagował. Czy za kolejny komentarz pod adresem hejterów można uznać wideo, z Wolińskim w roli głównej, które Marcin Tyszka wstawił na swój Instagram? Dlaczego jest takie wyjątkowe? No cóż, Dawid pokazał tam swoje cztery litery ;)

Reklama

Dawid Woliński i Marcin Tyszka na wakacjach

Juror "Top Model" bawi się świetnie i nie zamierza tego zmieniać. Ciężko mu popsuć humor. (Przynajmniej hejterom się to nie udaje). A razem z Marcinem Tyszką tworzą niezły duet. Co widać m.in. po filmiku Tyszki, który nakręcił Wolińskiego na basenie. W pewnym momencie Woliński wykonuje obrót w wodzie i pokazuje pośladki w całej okazałości. Co na to fotograf?

Goła d**a, wielki waleń!

No cóż, więcej komentarzy chyba nie trzeba.

Zobacz także: Woliński chwali się córką. Wyrosła na piękną dziewczynę.

Zobacz także

Jurorzy Top Model na basenie:

Dawid Woliński i Marcin Tyszka bardzo się lubią