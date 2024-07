Dawid Woliński jest znany nie tylko z "Top Model" i projektowania pieknych sukni, ale też z selfie w windzie. Projektant jest jedną z najaktywniejszych gwiazd w Internecie. Instagram, Facebook czy Snapchat - Woliński wrzuca na okrągło zdjęcia i filmiki ze swojego życia czy prezentacji swoich nowych przedsięwzięć (ostatnio zrobił kolekcję dla dzieci). Niestety, dość często jest też atakowany w sieci. Za wszystko: za wygląd, poglądy na świat czy swoje żarty. Ale jeszcze częściej wypytywany jest o to, czy gejem? Tak było pod filmikiem umieszczonym przez niego w sieci, na którym udaje, że śpiewa. Efekt?

Posypały się komentarze.

Dawid Woliński postanowił odpowiedzieć, co sądzi o takich zaczepkach w sieci:

Zawsze zastanawiam sie czemu obrażanie jest takie cool na FB do dochodzę do wniosku ze cały hejt z sieci został tutaj przecież nie jest przymusowe oglądanie mnie tutaj a moja orientacja gej nie gej co ma za znaczenie i tak sie z nikim z was nie przespie wiec o co chodzi? Hejt dla hejtu ? Bardzo proszę ale otwórzcie oczy i zacznijcie żyć na luzie bo za 5 lat nadal będziecie hejtowac w sieci a ja nadal będę sobą w jakimś fajnym słonecznym miejscu żyjąc swoim życiem (pisownia oryg.) - napisał na swoim Facebooku juror Top Model.