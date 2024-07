Dawid Podsiadło długo milczał po zwycięstwie w drugiej edycji X-Factora, ale w końcu wydaje płytę, a jego poczynaniami zachwycają się nie tylko, ale również krytycy. Przypomnijmy: Dawid Podsiadło z nowym singlem

Utworem promującym debiutancki album Dawida został numer "Trójkąty i kwadraty", do którego powstał również teledysk. Okazuje się, że młody wokalista postanowił zaskoczyć swoich odbiorców nie tylko brzmieniem, ale też techniką, która posłużyła do realizacji klipu. W rozmowie z AfterParty.pl Podsiadło zdradził, że będzie to pierwszy taki teledysk w Polsce i na czym polega nowatorska metoda jego realizacji:

Używaliśmy kamery, która potrafi kręcić obraz 360 stopni i powstaną dwie wersje teledysku. Jedna, którą będziemy starali się puszczać w różnych programach i telewizji, ale będzie też wersja dla odbiorców w internecie i tam będą mogli oni dowolnie obracać kamerą w czasie rzeczywistym trwania teledysku.

Szykuje się zatem premiera na miarę wielkiego zwycięzcy talent-show. Czekacie na teledysk i płytę Dawida?

