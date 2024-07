Już tylko tygodnie dzielą nas od premierowego odcinka nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", którą wiosną wyemituje Polsat. Wciąż nie znamy pełnej listy uczestników show, choć i tak wiemy już całkiem sporo. Niedawno ujawniono czwartego jurora, którym okazał się znany aktor. Przypomnijmy: Znamy ostatniego jurora "Tańca z gwiazdami"! Jest sporym zaskoczeniem

Tuż po ogłoszeniu wykupu licencji na "Taniec" przez Polsat, wielu zastanawiało się, czy format pozostanie przy oryginalnej nazwie i oprawie graficznej, z której przez lata korzystał TVN. Dziś znamy już odpowiedź.

Otrzymaliśmy od naszego czytelnika zdjęcie ze studia tańca Agustina Egurroli, gdzie tancerze i pierwsze gwiazdy szykują się już do programu, na którym widać nowy projekt graficzny show. Polsat zdecydował się na odświeżenie strony wizualnej, a także korektę w nazwie. Zgodnie z polityką programową stacji zobaczymy "Dancing With the Stars: Taniec z Gwiazdami", na wzór choćby "Must Be The Music: Tylko Muzyka".

Tak prezentuje się nowe logo programu. Lepsza propozycja od TVN-u?

Logo "Tańca z gwiazdami" w TVN:

