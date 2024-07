David Beckham na przestrzeni lat swojej długofalowej popularności zmieniał image kilka razy. Mieliśmy okazję oglądać go z utlenionymi włosami, ogolonego na zero, z fryzurą rodem z modowych wybiegów czy z irokezem na głowie. Tym razem Beckham znów zaszalał, ale już nie tyle z fryzurą, co z wąsami.

Na twarzy Davida pojawił dłuższy zarost, ale nie tak długi jak broda i wąsy. Najwyraźniej Beckham postanowił przypomnieć trend, który panował w latach 60. Mężczyźni z wąsami robili wtedy furorę. Teraz taki widok to już raczej rzadkość.

