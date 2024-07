Chociaż w świecie piłki nożnej nie brakuje piłkarzy z większym dorobkiem od Davida Beckhama to jednak to on uchodzi za ikonę światowego futbolu. Być może dlatego, że oprócz pasji związanej z piłką nożną jest także kochającym ojcem i mężem, przystojniakiem i wzorem dla wielu mężczyzn, a na całym świecie codziennie ktoś zapisuje się do jego lokalnych fan klubów. Czy ktoś z was powiedziałby, że dzisiaj Beckham świętuje 37 urodziny? Patrząc na jego zdjęcia można odnieść wrażenie, że czas stanął w miejscu, albo przynajmniej, że czas w jego przypadku działa tylko na korzyść.

Beckham w reprezentacji Anglii rozegrał 115 meczów strzelając jednak tylko 17 goli. 6 razy zdobywał mistrzostwo Anglii grając w Manchesterze United. Z Realem Madryt zdobył także tytuł mistrza Hiszpanii. Dwa razy zajął II miejsce w plebiscycie na Piłkarza Roku FIFA. W styczniu 2007 podpisał 5-letni kontrakt z Los Angeles Galaxy, który w styczniu 2012 roku przedłużył o kolejne 2 lata. W tym czasie był dwukrotnie wypożyczany do Milanu. Mimo swojego wieku, wciąż jest brany pod uwagę przy ustalaniu kadry na igrzyska olimpijskie w Londynie, gdzie wystąpi wspólna reprezentacja Wielkiej Brytanii.

Jednak oprócz sukcesów sportowych, David ma na swoim koncie sukcesy w życiu prywatnym. 4 lipca 1999 roku ożenił się z Victorią Beckham, ówczesną gwiazdą Spice Girls, z którą ma trzech synów: Brooklyna Josepha (13 lat), Romeo Jamesa (10 lat), oraz Cruza Davida (7 lat) oraz córkę Harper Seven (1 rok). Na punkcie pary oszalała cała Wielka Brytania, a ich ślub był rangą tak samo ważny jak w przypadku rodziny królewskiej. Majątek pary szacuje się na 112 milionów funtów.

David brał udział w wielu kampaniach reklamowych (m.in. Giorgio Armani), swojego nazwiska użyczył także linii kosmetyków. Od niedawna w sieci H&M można kupić bieliznę zaprojektowaną i promowaną przez niego samego. David Beckham jest także Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF.

