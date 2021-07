Damiano David z Maneskin najpierw zmienił fryzurę, a teraz zapuścił brodę! Ogromna metamorfoza

Zespół Maneskin osiągnął już popularność na całym świecie. Takim zainteresowaniem dawno nie cieszył się żaden ze zwycięzców Eurowizji. Dla Maneskina wygrana w finale konkursu była przepustką do wielkiej popularności, którą grupa utalentowanych muzyków wyciska jak cytrynę. Zespół ostatnio świętował 1. miejsce w globalnym rankingu najczęściej słuchanych utworów na platformie Spotify! Szczególną zaś uwagą oddani słuchacze darzą wokalistę zespołu Damiano Davida, który posiada cechy najlepszego frontmana rockowego zespołu. Jest przebojowy, charyzmatyczny i bardzo przystojny! Okazuje się, że muzyk postanowił nieco odmienić swój wizerunek i zdecydował się na zmianę fryzury. Zmiana na lepsze? Zobacz także: Doda zdradziła jak członkowie Maneskin potraktowali polską gwiazdę! "Stała z godzinę pod garderobą" Damiano David z Maneskin ma grzywkę! Zespół Maneskin podczas swojego występu na Polsat SuperHit Festiwal zaprezentował piosenkę "Zitto e buoni", która stała się przepustką do wygranej tegorocznej Eurowizji, a także piosenkę "I Wanna Be Your Slave", drugi największy przebój zespołu. Jak na razie jednak piosenka nie doczekała się teledysku, a relacja z sopockiego wykonania tego numeru została już obejrzana przez internautów trzy miliony razy! Zespół postanowił więc przygotować do utworu teledysk, a Damian David pokazał kilka kadrów z nagrania. Wokalista Maneskin ma na nich zupełnie nową fryzurę! Artysta pożegnał długie, zaczesane do tyłu włosy na rzecz krótkiej grzywki opadającej na czoło. Metamorfoza oczywiście przypadła do gustu fanom, którzy komentują tę zmianę bardzo pozytywnymi słowami! ...