Danuta Szaflarska nie wróci do pracy zawodowej? Niedawno pojawiły się przesłanki, że znana aktorka, która w lutym skończyła 101 lat, zagości jeszcze na ekranach telewizorów i deskach teatru i wróci do gry aktorskiej. W połowie stycznia, niestety, gwiazda musiała przestać grać, ponieważ złamała biodro podczas jednej z prób teatralnych. Właściwie od początku obawiano się, że powrót do pracy może być nieco utrudniony, dlatego też przesunięto premierę sztuki "Sklep przy głównej ulicy". Najpierw miała ona się odbyć na wiosnę, a potem, gdy okazało się, że Danuta Szaflarska dalej ma problemy ze zdrowiem, na koniec czerwca. Ta data także nie jest jeszcze pewna:

Ale na razie to też nic pewnego. Jeszcze nie wiemy, kiedy dokładnie odbędzie się premiera. Czekamy na panią Danutę. Aktorka wraca do zdrowia, czuje się już dobrze i wychodzi na prostą. Ale nie wiem, czy jest w stanie stanąć na scenie i zagrać - mówi Faktowi Joanna Kawińska z działu PR Teatru Żydowskiego w Warszawie.

Władze teatru nie zamierzają jednak ponaglać aktorki i jeśli trzeba będzie przesuną premierę na później:

Jak się nie uda w tym sezonie, to przesuniemy spektakl na jesień – dodaje Joanna Kawińska.

Czekacie na powrót Danuty Szaflarskiej?

Danuta Szaflarska ma problemy ze zdrowiem

Aktorka na razie nie wróci do pracy

