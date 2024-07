1 z 4

Albo wygląda jak milion dolarów, albo niektórzy porównują jej stylizacje do... "kloszarda". Dakota Johnson to jednego dnia prawdziwa królowa najlepszych stylizacji, a drugiego dnia ląduje w najgorszych wpadkach ever! Jak było tym razem?

Dakota Johnson pojawiła się na Gali MET w czarnej dopasowanej sukni do ziemi z bogatymi zdobieniami w kształcie kwiatów przy dekolcie oraz na dole sukni. Wydawać by się mogło, że gwiazda "zginie" w zastraszającej ilości zdobień, ale nic bardziej mylnego! Dakota wyglądała bosko! Proste upięcie włosów oraz minimalistyczne dodatki w postaci kolczyków i torebki puzderka sprawiły, że od gwiazdy "50 twarzy Greya" nie można było odwrócić wzroku!

Zresztą sami zobaczcie zdjęcia w naszej galerii! Też jesteście zachwyceni?

Zobacz też: Rihanna i Katy Perry zaszalały na MET Gali 2017. A inne gwiazdy? Kto zachwycił i zszokował kreacją?