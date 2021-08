Agnieszka Kaczorowska chce by córki były podobne do niej! "Pozostaje mi nadzieja" 

Agnieszka Kaczorowska świętowała urodziny swojego męża, Macieja Peli. Z tej okazji pokazała urocze rodzinne zdjęcie. Nie zabrało również małej wpadki męża aktorki, którą musiała się podzielić ze swoimi obserwującymi! Agnieszka Kaczorowska pokazała również nowe zdjęcie córeczki. Zobaczcie, jaka Emilka jest już duża! Z okazji święta taty, mama wybrała dla niej uroczą stylizację. Zobacz także: To ją zastąpiła Agnieszka Kaczorowska! Pamiętacie pierwszą Bożenkę z Klanu? Zobaczcie, co teraz robi Agnieszka Kaczorowska pokazała nowe zdjęcia córki Agnieszka Kaczorowska spędziła wyjątkowo rodzinny weekend. Miała sporo okazji do świętowania. Obchodziła 31. urodziny męża a także baby shower znajomej. Zajęła się m. in. dekoracjami z okazji tych wyjątkowych okazji. Na jej profilu społecznościowym nie zabrakło uroczego rodzinnego zdjęcia! Mała Emilka rośnie jak na drożdżach! Fani nie szczędzili komplementów, oprócz życzeń urodzinowych dla Macieja Peli, pojawiło się mnóstwo komentarzy odnoszących się do więzi rodzinnych Agnieszki Kaczorowskiej: - Wszystkiego Najlepszego dla dumnego taty i męża :) Cudowna, młoda rodzinka :) Rodzice szczęśliwi , dumni gołym okiem. Tak powinno być. Kochana cała trójca a Pani....Pani Agnieszko wyglada bajecznie . Nie jedna młoda mama pozazdrościła by takiej figury. 100Lat nie tylko dla tatki @maciek.pela ale też i dla całej rodzinki. Wspaniali ❤️😘 - Piękną tworzycie rodzinę i widać, że bardzo szczęśliwą. To cudowny widok zwłaszcza w tak ciężkich czasach widzieć autentyczną radość na twarzach ludzi. - Dwie cudowne kobiety są, to najwazniejsze💪 Patrząc na to zdjęcie, na myśl przychodzi mi utwór pt. Sukces- Cz. Niemena... Więcej słów nie potrzeba 🍀 Agnieszka Kaczorowska...