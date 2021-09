Anna Lewandowska razem z Klarą objadają się czekoladą! Radość kilkulatki bezcenna

Anna Lewandowska po raz pierwszy pokazała zdjęcie z córką, na którym tak dobrze jest widoczna twarz Klary Lewandowskiej. Ostatnio to Robert opublikował wspólną fotografię z dziewczynką i pokazał jej profil, teraz gwiazdorska para poszła o krok dalej i twarz Klary jest już niemal całkowicie widoczna! To przełom i może się okazać, że już niedługo nie będziemy już oglądać zdjęć dziewczynki wyłącznie tyłem... Anna Lewandowska pokazała twarz Klary! Trenerka opublikowała kolejne urocze zdjęcie z córką, na którym widzimy jak dziewczynka daje mamie buziaka. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że na zdjęciu jest widoczna twarz Klary Lewandowskiej ! Pod zdjęciem sportsmenka przyznała, że córka jest jej największym motywatorem: Motywator!😍 Uwielbiam te chwile, kiedy Klarcia mnie naśladuje podczas treningu. Przyznajcie się, macie takie osoby wokół siebie, które zmotywują Was w razie kryzysu do treningu? - napisała na Instagramie Anna Lewandowska. Klara Lewandowska to kopia mamy! Internauci są zachwyceni zdjęciem dziewczynki, która chętnie naśladuje trenującą mamę. Fanki nie mają też wątpliwości do kogo podobna jest Klara - to cała mama! Klara robi mistrzowskie pompki i jak trzeba to tez pokaże jak się pozuje 🤩🙈 Mała odnajduje się w każdej sytuacji 🙈😘❤️ Jejku jakie urocze zdjęcie 😍❤️ miło popatrzeć na taką relację 💕 Jeszcze do niedawna ani Anna, ani Robert nie publikowali zdjęć Klary, na których widoczna była twarz dziewczynki. Jak widać, zmienili zdanie i być może już wkrótce zobaczymy rodzinne zdjęcie całej trójki! Zobacz także : Anna Lewandowska pierwszy raz powiedziała tak wiele na temat swojego bogactwa! Na co wydaje pieniądze? Niedawno zdjęciem z...