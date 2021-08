Klaudia Halejcio świętuje drugi miesiąc córki sesją zdjęciową. Fani: "cały tata". Jej reakcja bezcenna

Mała Asha Leigh jeszcze nie skończyła roczku, a już jest prawdziwą gwiazdą! Córeczka Joanny Krupy rozczula internautów na każdym opublikowanym przez jej mamę zdjęciu. Modelka pokazała jak spędza czas z pociechą podczas szalejących w Kalifornii pożarów. Zobacz także: Joanna Krupa w obcisłej sukience za ponad 2000 zł na ramówce TVN. Co za figura! Po ciąży nie ma ani śladu! Joanna Krupa pokazała jak spędza czas z córką Joanna Krupa wróciła już do swojego domu w Los Angeles. W sieci zamieściła urocze zdjęcie z domowego zacisza. Internauci nie mogą oderwać wzroku od małej Aschy, która pozuje w swoim dziecięcym kojcu. Jej minka rozczuliła fanów jej znanej mamy: Włożyli mnie do łóżeczka... smuteczek😉💚 Internauci zwrócili uwagę również na to, że dziewczynka robi się coraz bardziej podobna Joanny Krupy. Nie szczędzą komplementów: - Dwie ślicznotki ❤️❤️❤️ - Mini Jo. Ona jest słodka! - Przepiękne ! Dzidzia przesłodka po prostu ! 👌🏼👌🏼 - Zaczyna być bardziej podobna do Ciebie niż do tatusia! - Piękna mama i córeczka Joanna Krupa publikując zdjęcie z córeczką zwróciła uwagę na problem, z którym muszą mierzyć się mieszkańcy Kalifornii. W ostatnich dniach dym z pochłaniających stan pożarów blokował wręcz światło słoneczne. Mieszkańcy, patrząc przez okna mogli ujrzeć apokaliptyczne sceny - otaczający ich świat skąpany w pomarańczowej poświacie: Przebywamy w pomieszczeniach podczas tych strasznych pożarów, które powodują złą jakość powietrza na zewnątrz. 🙏🏻 dla Kalifornii Zobacz także: Joanna Krupa pochwaliła się nowymi zdjęciami córeczki! Nigdy wcześniej nie widzieliśmy Ashy w takiej fryzurze...