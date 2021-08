To hit jesieni 2021. Beżowa marynarka damska, ale oversize, koniecznie w męskim stylu, to must have jesieni! Może posłużyć również jako jesienny płaszcz!

Oversizowa marynarka i szerokie jeansy - czy to połączenie może się udać? Oczywiście, że tak! Zwłaszcza, kiedy zdecyduje się na nie Agnieszka Woźniak-Starak . Prowadząca "Dzień Dobry TVN" jakiś czas temu zaskoczyła wszystkich połączeniem jasnobeżowej marynarki w męskim stylu z białym t-shirtem i ciemnymi rozszerzanymi jeansami w kwiaty. Całość została uzupełniona złotą biżuterią w postaci delikatnego łańcuszka i czarnymi botkami na słupku. My totalnie kupujemy ten look, który jest ideałem na jesień 2021. Marynarki damskie na jesień 2021 w stylu Agnieszki Woźniak-Starak Jeśli tak jak Agnieszka Woźniak-Starak nie wyobrażasz sobie swojej garderoby bez oversizowej marynarki, koniecznie musisz wiedzieć jak i z czym ją zestawiać. Najprostszym rozwiązaniem będzie połączenie jej ze skinny jeans i botkami na obcasie. To zestawienie idealnie sprawdzi się na przykład w pracy. Jeśli chcesz podejść do oversizowej marynarki w bardziej oryginalny sposób, zestaw ją tak jak Woźniak-Starak z szerokimi jeansami i t-shirtem. Całość możesz uzupełnić ugly sneakers. Taka stylizacja jest totalnym sztosem na Instagramie. Kolejną opcją jest połączenie marynarki z ołówkową spódnicą. Jak widzisz, możliwości jest wiele! Zobacz także: Te buty z wyprzedaży to hit lata i jesieni 2021! Agnieszka Woźniak-Starak wyszła w nich z "Dzień Dobry TVN" Jasna oversizowa marynarka w męskim stylu idealnie pasuje do Agnieszki Woźniak-Starak. Stylizacje Agnieszki Woźniak-Starak są za każdym razem głośno komentowane w internecie.