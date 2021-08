Klaudia Halejcio pokazała uroczy filmik z córeczką: "Podobna do mamy. Oczy skopiowane"

Klaudia Halejcio nie przestaje zachwycać! Piękna aktorka doskonale spisuje się w roli mamy, ale przy tym nie zapomina również o sobie. W końcu szczęśliwa mama, to szczęśliwe dziecko! Gwiazda właśnie pochwaliła się swoją przepiękną figurą w seksownej bieliźnie. Od tych zdjęć aż ciężko oderwać wzrok! Zobaczcie sami, jak wygląda aktorka zaledwie dwa miesiące po porodzie. Zobacz także: Klaudia Halejcio o trudach macierzyństwa: "Chcę płakać razem z nią" Klaudia Halejcio prezentuje szczupłą sylwetkę w seksownej bieliźnie Klaudia Halejcio została mamą na początku czerwca . Na świat przyszła urocza dziewczynka, która otrzymała imię Nel. To jednak nie był koniec zmian w życiu pięknej gwiazdy, bo niedługo po narodzinach córeczki, aktorka i jej ukochany Oskar, przeprowadzili się do nowej willi ! Wnętrza domu i piękny ogród zachwyciły już tysiące fanów i choć Klaudia Halejcio nie pokazała jeszcze wszystkiego, to jednak już śmiało można przyznać, że jest to prawdziwe królestwo! Zobacz także: Klaudia Halejcio przeżywa pierwszy kryzys jako mama. "Nie wiem jak sobie z tym poradzić" Klaudia Halejcio na swoim Instagramie często publikuje zdjęcia z nowego domu, ale nie brakuje na nim oczywiście również fotografii małej Nel! Dziewczynka to prawdziwy słodziak! Aktorka świetnie odnalazła się w roli mamy i cieszy się z macierzyństwa, jednak jest też szczera ze swoimi fanami i dzieli się z nimi również gorszymi chwilami, które zapewne zna każda mama! Ostatnio wspominała o kryzysie zmęczenia, który ją dopadł - internauci bardzo doceniają szczerość i naturalność aktorki. Z kolei tym razem, Klaudia Halejcio na swoim InstaStories pochwaliła się swoją figurą po dwóch miesiącach od porodu. Trzeba...