Choć nie zdobył tytułu Najlepszego Sportowca Polski 2016, to i tak Piotr Małachowski był największym wygranym Gali Mistrzów Sportu. Uświadomili mu to dwaj mali chłopcy Olek i Tymek, którym nasz lekkoatleta uratował życie, oddając do licytacji swoje najcenniejsze nagrody. A nie tylko im Piotr Małachowski pomaga zebrać pieniądze na walkę z chorobą.

Dlatego nic dziwnego, że wszyscy zastanawiają się, czy Małachowski nie planuje teraz otworzyć własnej fundacji.

Czy Piotr Małachowski otworzy własną fundację?

Teraz wszyscy zastanawiają się czy jestem sportowcem. Na fundację trzeba czasu. Może pomyślę o niej na poważnie pod koniec kariery – mówi „Fleszowi” Piotr.

