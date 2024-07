Anna Lewandowska w w ciąży? To chyba jednak niemożliwe... Anna wraz z mężem Robertem wybrali na świąteczną imprezę FC Bayern Monachium. To już kolejne wspólne wyjście państwa Lewandowskich w ostatnim czasie. Niedawno pojawili się razem na uroczystej gali Audi Generation - i właśnie po niej w niemieckich mediach zaczęło huczeć od plotek, że Anna Lewandowska spodziewa się dziecka. Ale gdy patrzymy na zdjęcia z wigilijnego spotkania, mamy wątpliwości...

Lewandowscy na świątecznej imprezie FC Bayern Monachium

Anna i jej mąż raczej rzadko pojawiają się razem na salonach. Lans na ściankach nie jest ich ulubioną rozrywką - głównie ze względu na liczne obowiązki zawodowe. Starannie wybierają imprezy, na których się pojawiają. Tym razem wzięli udział w gwiazdkowym spotkaniu dla piłkarzy grających w klubie, w którym trenuje Robert. Zaproszone były też rodziny piłkarzy. Przyjęcie odbywało się w Monachium w jednej najlepszych tamtejszych restauracji. Oboje postawili na klasyczne stylizacje w ciemnych kolorach. Anna miała na sobie czarny płaszczyk i modne w tym sezonie wysokie kozaki, sięgające za kolano. Look rozświetliła torebką w kolorze modnej szarości. Patrząc na szczupła sylwetkę Anny Lewandowskiej, powątpiewamy w to, że rodzina Lewandowskich wkrótce się powiększy. ;) Robert dopasował swój look do stroju żony, stawiając na ciemne spotkanie i kurtkę. Czarny total look zawsze się sprawdza, a zaprezentowany w duecie jest mega modny!

Anna i Robert Lewandowscy na świątecznej imprezie Bayernu

