Polacy pokochali Czesława Mozila po muzycznym show "X Factor", w którym był jurorem. Jego niedokładna znajomość języka polskiego sprawiała, że na wizji często padały zabawne sformułowania. Jednak nie zawsze było tak kolorowo. Ogromna fala krytyki spłynęła na muzyka po tym, jak publicznie wyznał, że uprawiał seks w kościele. Zobacz: Mozil obraził Polaków uprawiając seks w kościele? Jest decyzja sądu

Artysta znany jest z kontrowersyjnych poglądów i dużej szczerości. Chętnie także opowiadał o swoich podbojach seksualnych i nigdy nie ukrywał, że raczej nie chce stworzyć stałego związku. Po zakończeniu show o Mozilu trochę przycichło aż do teraz. Ostatnio pojawił się w sieci utwór "Nienawidzę cię Polsko", a o piosenkarzu po raz kolejny pojawiły się negatywne opinie.

Internauci są oburzeni piosenką i nie pozostawili na artyście suchej nitki. Oprócz tego, że słowa piosenki nie przypadły do gustu słuchaczom to okazało się, że muzyk wykorzystał nielegalnie logo NSZZ "Solidarność" i przedstawił je w niekorzystnym świetle. Wczoraj wokalista zamieścił na swoim profilu na Facebooku ostry wpis dotyczący całej tej afery:

Chciałbym wszystkich przeprosić za nietolerancje, za homofobie, za rasizm i za brzydkie słowa które czasami tutaj na moim profilu padają i żyją. Ci ludzie dali kiedyś temu profilowi "LAJKA", może przez przypadek, może przez głupotę...Jak się choć troszeczkę śledzi twórczość Czesław Śpiewa to się wie że takie zachowania i poglądy są daleko od naszego przekonania. Lece do Iranu żeby złapać dystans. Przepraszam za mój Polski. Matka nauczyła jak mogła a ja się postaram jak najlepiej to sformułować po Polsku: "Będę wszystkich zakompleksionych nietolerancyjnych Polaków wypierdalał z tego profilu. Nie oni sprawili że Polska jest NIEPODLEGŁA."