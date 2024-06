Rodzina zaledwie 53-letniego producenta muzycznego przekazała druzgoczącą wiadomość o jego śmierci. Jak się dowiadujemy - przegrał walkę z chorobą. Tuż przed odejściem muzyk zamieścił w sieci krótki wpis, który dziś jeszcze bardziej chwyta za serce. Zupełnie nie spodziewał się, że właśnie nadchodzi najgorsze.

Nie żyje Paul Spencer

W ostatnim czasie zdaje się, że nie ma tygodnia, w którym nie dotarłyby do nas przygnębiające wieści o śmierci jakiegoś artysty, aktora czy aktorki. Niestety, również i ten tydzień przyniósł nam ponurą informację - odszedł ceniony producent i DJ, Paul Spencer. Był jednym z twórców grupy Dario G. Spencer już w 1997 roku stworzył swój pierwszy hit - "Suchyme", który podbił serca słuchaczy i długo rozbrzmiewał we wszystkich radiostacjach.

Kolejny hit wypuścił już rok później - "Carnaval De Paris" powstał specjalnie na potrzeby Mundialu we Francji i, co ciekawe, do dziś jest hitem stadionów na całym świecie. Paul Spencer przez lata cieszył się ogromną popularnością. Niestety, choć w życiu zawodowym odnosił same sukcesy, prywatnie nie miał tyle szczęścia.

Nie żyje Paul Spencer Instagram@dariogofficial

W czerwcu 2023 u producenta wykryto nowotwór odbytnicy. Spencer od razu jednak zapowiedział, że zamierza walczyć z chorobą, a nowe informacje nt. leczenia regularnie udostępniał w swoich mediach społecznościowych. Zaledwie trzy tygodnie przed śmiercią zamieścił w sieci poruszający wpis, pełen nadziei na wyzdrowienie.

Wiem, że wszyscy okazaliście mi ogromne wsparcie, miłość i siłę. Czuję, że mam już energię, aby w pełni pokonać tę chorobę

Stało się jednak inaczej, a rodzina producenta poinformowała o jego śmierci! Miał tylko 53 lata.

Do końca był dobrej myśli, ale to była bitwa, której nie mógł już stoczyć. Pozostawił po sobie wspaniałą spuściznę muzyczną i wiele szczęśliwych wspomnień dla wielu osób. Wszystkim, którzy go kochali, będzie go niestety brakować - brzmi oświadczenie.

Fani Paula Spencera pogrążyli się w rozpaczy. Jego odejście pozostawiło w sercach wielu ogromną pustkę.

