Ostatnio wielkim hitem są matowe pomadki i intensywne kolory takie jak fiolet. Jednak klasyczna czerwień z połyskiem nie odchodzi do lamusa. Gwiazdy wciąż rozkochują się w co i rusz to nowych odcieniach czerwieni.

Na imprezie Museum of Modern Art 2013 Film Benefit, zarówno brytyjska gwiazda telewizji Alexa Chung, jak i amerykańska top modelka Karlie Kloss postawiły właśnie na ten kolor. Karlie wybrała odcień delikatnie wpadający w róż, a Alexa bardziej pastelową wersję. Obie wyglądają bosko. Musimy przyznać, że jak na razie żadne, nowe trendy nie wygrywają z czerwienią ust.

Zobaczcie więcej zdjęć gwiazd z imprezy Museum of Modern Art 2013 Film Benefit: