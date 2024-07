Kolejną sylwetką z wybiegu, którą chcielibyśmy wam przybliżyć jest z wiosenno-letniej kolekcji Cacharel zaprezentowanej kilka miesięcy temu w Paryżu.

Pastelowy komplet Cacharel, który doskonale pasować będzie na letnie spotkania biznesowe złożyliśmy z marynarki z Topshop (ok. 200 zł.) oraz szortów z Reserved (ok. 59 zł.).

Czerwone szpilki na średniej wysokości obcasie znaleźliśmy za 169 złotych w Mango, a cienki pastelowy pasek w brzoskwiniowym odcieniu w Topshop (ok. 60 zł).

Tym razem tworząc materiał z cyklu „czas na zakupy” poszliśmy o krok dalej i dobraliśmy również kosmetyki, tak by odtworzyć makijaż prosto z pokazu. Paleta cieni do powiek MAC z linii Reel Sexy w odcieniach – „Resort” - głębokim ametystowym (ok. 66 zł.) oraz czerwony lakier do paznokci MAC za ok. 65 zł. Elementy kolekcji MAC Reel Sexy dostępne będą w sklepach marki jedynie w maju i czerwcu.

