Kilka miesięcy temu w Mediolanie Dolce & Gabbana zaprezentowali swoją wiosenno-letnią kolekcję D&G. Pokazy tej tańszej linii duetu zachwycają jak wszystkie projekty tych wyjątkowo zdolnych Włochów.

Tym razem Federico Dolce i Domenico Gabbana wzięli na warsztat kultowe wzory z jedwabnych apaszek. Znalazły się ona na butach, spodniach, sukienkach, spódnicach, torebkach, czyli to właśnie one stworzyły całą kolekcję. W związku z tym, że jest ona jedną z naszych ulubionych wiosenno-letnich kolekcji postanowiliśmy znaleźć ich zamienniki dostępne w Polsce w przystępnych cenach. Nie musieliśmy daleko szukać, gdyż popularna brytyjska sieciówka River Island od lat uwielbia styl reprezentowany przez D&G.

Wybraliśmy jeden look z wybiegu. Jedwabne spodnie 7/8, biała koszula i masywne złote dodatki, które sprawią, że każdy zwróci na was uwagę. W takiej stylizacji można podbijać świat.

Okulary D&G to ok. 600 złotych, buty ok. 1400 zł., torebka podobnie jak jedwabne spodnie to koszt. ok. 2000 złotych.

A teraz zapraszamy do naszej galerii, gdzie możesz dokładniej przyjrzeć się tańszym zamiennikom z River Island.

Więcej redakcyjnych hitów z polskich sklepów znajdziecie w najnowszym 6. numerze magazynu FLESZ!

