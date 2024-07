Wybraliśmy się na wirtualne zakupy w Mango. W wiosennej kolekcji znaleźliśmy kilka projektów, które spodobają się miłośniczkom wspaniałego stylu Balmain.

Na paryskim pokazie marki znaleźliśmy jeden look, który spróbowaliśmy skopiować. Wybierając ubrania Mango brakowało nam jedynie wyszywanej złotą nicią marynarki. Jednak jest ona niepowtarzalna i nie do podrobienia, a do tego kosztuje ok. 60.000 złotych (!). Dlatego zdecydowaliśmy się na sweterek odrobinę w stylu Chanel i odrobinę w stylu Balmain za 189 złotych, dostępny w sklepach Mango.

W wiosennej kolekcji hiszpańskiej sieciówki z łatwością znajdziecie dodatki w stylu tego francuskiego domu mody. Bransoletki i paski są utrzymane w luksusowym stylu i typowym dla Balmain złotym kolorze. Dla porównania bransoletka, którą zauważyliśmy w MNG kosztuje 49 złotych, a pierwowzór ok. 2,500 tysiąca.

Ponadto luźny biały t-shirt w Mango kosztuje 89 złotych, a Balmain ok. 2000 złotych. Podobnie jest z kowbojkami. Te Balmain to wydatek ok. 3,500 złotych, a Mango 325 złotych.

Mamy nadzieje, że chociaż odrobinę podpowiedzieliśmy pomysł na stylizację w wiosennym stylu Balmain.

Więcej redakcyjnych hitów z polskich sklepów znajdziecie w najnowszym 6. numerze magazynu FLESZ!

jm