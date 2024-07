Wybraliśmy się na wirtualne zakupy do ulubionej sieciówki milionów ludzi na całym świecie. Mowa oczywiście o H&M, w którym znaleźliśmy kilka ubrań i akcesoriów, które stworzą stylizację wprost z mediolańskiego wybiegu duetu Dsquared2.

Kilka miesięcy temu słynni bliźniacy Dean i Dan zaprezentowali szaloną kolekcję z hippisowskim zabarwieniem. Długie szaliki, frędzle, amerykańska flaga i t-shirty z nadrukami. Wszystko w soczystych kolorach połączonych ze „spraną” zielenią i dżinsem.

W wiosennej kolekcji H&M nie znaleźliśmy niestety wysokich skórzanych kozaków, ale myślimy, że znajdziecie takie u siebie w szafie z sezonu jesiennego.

Za to znaleźliśmy białe shorty (ok. 39 zł.), oraz koszulkę z nadrukiem (ok. 39 zł.). w kolekcji znajduje się również szałowa kamizelka z frędzlami (ok. 149 zł.), która przyda się na pewno do wielu innych zestawień.

Wszystko nie obejdzie się jednak bez jakże ważnych dodatków: żółte okulary (ok. 39 zł.), skórzany pasek (ok. 40 zł.), kapelusik (ok. 39 zł.), kolorowa bransoletka z kolekcji Fashion Against AIDS (ok. 25 zł.), naszyjnik z imitacją turkusa (ok. 20 zł.) oraz szalik z cienkiej tkaniny (ok. 29 zł.).

Więcej redakcyjnych hitów z polskich sklepów znajdziecie w najnowszym 6. numerze magazynu FLESZ!

