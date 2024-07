Kolejny incydent z Cristiano Ronaldo na Euro 2016. Portugalczyk wyrwał, a następnie wyrzucił dziennikarzowi mikrofon. Do zdarzenia doszło w czasie spaceru z udziałem dziennikarzy przed dzisiejszym meczem z Węgrami. Cristiano Ronaldo bardzo nerwowo zareagował na pytanie dziennikarza Correio da Manhã, który zapytał: "Cristiano, gotowy do gry dzisiaj?". To wystarczyło, by rozwścieczyć gwiazdora reprezentacji Portugalii, który bez słowa wyrwał z rąk dziennikarza mikrofon, a następnie wrzucił go do pobliskiego stawu. Skąd taka reakcja piłkarza?

Incydenty Cristiano Ronaldo na Euro 2016

Grający na co dzień w Realu Madryt Ronaldo prawdopodobnie bardzo ciężko znosi marne występy swojej drużyny w turnieju. Reprezentacja Portugalii dziś o 18:00 zagra mecz o wszystko z Węgrami. Po dwóch remisach z Islandią i Austrią na zespół spadła fala krytyki. Najbardziej krytykowany jest oczywiście Cristiano Ronaldo, w którym pokładano wiarę, że poprowadzi drużynę do wielu zwycięstw w Euro 2016. Presja jest zatem ogromna, a sam zainteresowany najwyraźniej kiepsko sobie z nią radzi. Sytuacja z niegrzecznym potraktowaniem dziennikarza to nie jedyny wyskok Ronaldo na tegorocznym turnieju. I choć niektórzy tłumaczą ją wieloma nieprawdziwymi publikacjami tytułu na temat piłkarza, to zachowanie Ronaldo z pewnością nie było na miejscu. Pierwsza wpadka kapitana reprezentacji Portugalii miała miejsce po meczu z Islandią, kiedy to Ronaldo odmówił tradycyjnej wymiany koszulek po meczu z kapitanem drużyny przeciwnej Aronem Gunnarssonem. Moment wychwyciły kamery, a filmik natychmiast obiegł Internet i wzbudził ogromne emocje. Wielu komentatorów zarzuciło Cristiano Ronaldo "gwiazdorzenie". Zobaczcie filmiki z obu sytuacji i oceńcie sami.

Cristiano Ronaldo wyrzucił dziennikarzowi mikrofon do stawu.

Po meczu z Islandią omówił tradycyjnej wymiany koszulek z kapitanem drużyny przeciwnej.

Cristiano Ronaldo liczył na lepszy występ swojego zespołu w Euro 2016?

East News

Gwiazdor Portugalii nie radzi sobie z presją turnieju?

East News