Pod koniec czerwca Agnieszka i Grzegorz Hyży mieli wyjechać z dziećmi na wakacje. Ale w ostatniej chwili musieli zmienić plany. Wyjechała tylko Agnieszka... Co się stało?

Co się dzieje u Agnieszki i Grzegorza Hyżych?

Jak donosi "Party", o żadnym kryzysie nie ma mowy! Para musiała zmienić swoje plany ze względu na zobowiązania zawodowe Agnieszki. Prezenterka zostanie bowiem gospodynią aż trzech nowych programów: m.in. wakacyjnego "Słoneczna stacja" i ślubnego "Wedding. Pogotowie ślubne". Z kolei Grzegorz zacznie nagrania do programu "The Voice of Kids".

To wszystko przez projekty zawodowe. W lipcu w Polsacie rusza wakacyjny cykl śniadaniowy, który będę miała przyjemność prowadzić. Do tego nagrywam dwa nowe programy: o tematyce ślubnej i wnętrzarski, których też będę gospodynią – zdradziła w rozmowie z magazynem.

A co z ich urlopem? Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży przełożyli swój wyjazd na sierpień. Będą wypoczywać nad polskim morzem w towarzystwie przyjaciół. Więcej szczegółów w najnowszym magazynie "Party".

Agnieszka Hyży będzie miała pracowite wakacje.

Miłość Hyżych kwitnie!