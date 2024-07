Marek Dubieniecki na łamach "Super Expressu" apeluje do Marty Kaczyńskiej. Teść Marty chce, aby przywiozła swoje córki do aresztu, gdzie od kilku miesięcy przebywa Marcin Dubieniecki, który usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i wyłudzenia od państwa 13 mln złotych. Według relacji ojca Dubienieckiego dzieci bardzo tęsknią za swoim tatą, który nie widział 13-letniej Ewy i 8-letniej Martyny od momentu zatrzymania.

Marta powinna przywieźć dzieci do ojca. Nawet jeśli sama nie chce odwiedzić mojego syna, bo tak się między nimi ułożyło. Dziewczynki bardzo za nim tęsknią. Przecież Marta przyjeżdża na grób swoich rodziców do Krakowa. Mogłaby wtedy wziąć dziewczynki, ale tego nie robi. Martynka często wspomina tatę, jak grała z nim w tenisa. Mówi, że jak tata wróci, to znów pójdą i zagrają. Łzy same cisną się do oczu, gdy się tego słucha. Trudno się temu przysłuchiwać obojętnie, przykro, boli. Marcin tak bardzo tęskni za dziewczynkami- powiedział Marek Dubieniecki.