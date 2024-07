Sprawa Marcina Dubienieckiego nabiera rozpędu. W niedzielę mąż Marty Kaczyńskiej został zatrzymany przez CBA. Prokuratur postawiła mu zarzut wyłudzania pieniędzy ze środków publicznych. Dziś w tej sprawie wiadomo już więcej!

Jak pisze Wyborcza.pl według ustaleń śledczych Dubieniecki prał brudne pieniądze w dwóch swoich spółkach - Global Partners (mieszcząca się w Warszawie) praz Financial Brothers w Krakowie. Obie te firmy w latach 2012-2014 otrzymywały pieniądze od PFRON na zatrudnianie osób niepełnosprawnych - niewidomych i niedowidzących. Chodzi o 248 osób i łączą kwotę 13 mln złotych na dofinansowanie ich pensji.

PFRON deklaruje, że sprawdził, czy zatrudniane osoby są prawdziwe - czy otrzymują pieniądze na konta. Wszystko szło zgodnie z przepisami:

To wszystko, co możemy sprawdzić. Nie możemy zweryfikować, czy praca jest wykonywana. W przypadku tych spółek była deklaracja, że chodzi o usługi finansowe, często jest to telepraca przy proponowaniu kredytów, kart kredytowych, ludzie pracują z domu - mówi informator z PFRON w Wyborcza.pl.