Marta Kaczyńska od kilku miesięcy spotyka się restauratorem Pawłem Zynerem. Czy to poważny związek? Na tyle poważny, że Kaczyńska rozważa przeprowadzkę! Marta i Paweł znają się od dawna.

Marta zawsze pochlebnie wypowiadała się o Pawle. Podziwiała jego zaradność w interesach i inteligencję. Ale najbardziej lubiła jego spokój i ciepło - zdradza koleżanka Kaczyńskiej i dodaje, że Paweł był dla Marty mężczyzną, na którego zawsze mogła liczyć. Z wzajemnością.

Dlatego, kiedy Zyner zdecydował się otworzyć w Sopocie restaurację, poprosił Martę o konsultację prawną. Od tamtego momentu zaczęli spotykać się regularnie. Na początku łączyła ich praca, ale to szybko się zmieniło.

Córki Marty lubią Pawła. Dla niej jednak najważniejsza jest świadomość, że jej rodzice którzy wiele lat znali Pawła, poparliby ten związek. Podobnie jak jej stryj.

I to właśnie dlatego Marta rozważa przeprowadzkę do Warszawy. Mieszkając tu, byłaby bliżej. I Pawła, i stryja. Czy to oznacza, że Kaczyńska jest gotowa na nowy rozdział w swoim życiu?

Marta ma nadzieję, że tym razem jej wyjdzie. W końcu do trzech razy sztuka - zdradza koleżanka.

