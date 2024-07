Marcin Prokop został zaskoczony przez swoją córkę! Zosia Prokop, która ma 10 lat jak każda mała dziewczynka marzy o pupilu. Najfajniej jeśli byłby to pies. Często rodzice są nieugięci, ale córka dziennikarza wiedziała, jak złamać tatę. Dziewczynka napisała "Świętą Przysięgę", dzięki której Marcin Prokop jest zobowiązany do kupienia psa dla ukochanej córeczki w momencie, gdy podpisze ten "dokument". Prowadzący "Dzień Dobry TVN" nie omieszkał pochwalić się liścikiem na Facebooku i zwrócił się z prośbą o pomoc do Szymona Hołowni. Dlaczego? Jego córka chce uwiarygodnić złożenie przysięgi "Świętą pieczęcią".

pies, jak pies ale skąd ja jej wezmę świętą pieczęć? szymon...?

Myślicie, że Marcin Prokop ulegnie Zosi i zakupi jej pupila? A może przygarnie ze schroniska?

