W sobotę rano nastała długo wyczekiwana chwila, a mianowicie księżna Kate urodziła drugie dziecko. Tego samego dnia opuściła też szpital i pokazała światu maleństwo. Zobacz: Księżna Kate i książę William opuszczają szpital. Pierwszy raz pokazali córkę

Choć córeczka królewskiej pary ma zaledwie niecałe dwa dni to eksperci już wyliczają ile może zarobić. Podobno oni też trzymali kciuki, aby na świat przyszła dziewczynka, ponieważ to mógłby być spory zastrzyk finansowy dla gospodarki Wielkiej Brytanii. Warto przypomnieć, że kilka dni po tym jak na świecie pojawił się mały George to eksperci podali, że zarobił aż 247 milionów funtów. Brytyjczycy oszaleli na jego punkcie, a ze sklepów w mgnieniu oka znikały różnego rodzaju gadżety z jego podobizną.

Profesor Joshua Bamfield, dyrektor brytyjskiego Centrum Badań Ekonomicznych, twierdzi, że dziewczynka będzie miała duży wpływ zwłaszcza na branżę mody. Wystarczy spojrzeć tylko na to jak szybko znikają ze sklepów sukienki, w których pojawia się jej mama, Kate Middleton. Analitycy szacują jednak, że zarobi znacznie mniej niż jej brat, bo "tylko" 80 milionów funtów.

