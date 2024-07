Podobno najlepsze dziecko to takie, które... śpi :). Tak wygląda mała królewna pogrążona we śnie i jest to córka Anny Wendzikowskiej. Kornelia w styczniu skończy roczek i jest oczkiem w głowie mamy i taty. Anna Wendzikowska często wrzuca zdjęcia małej i trudno się nie dziwić, że chwali się swoim największym skarbem. Jak Wam się podoba Kornelia bez swoich okularków?

Śpiąca Kornelia, córka Anny Wendzikowskiej w swoim łóżeczku:

Córka Anny Wendzikowskiej w okularach:

Kornelia z mamą i tatą, gdy miała pół roku: