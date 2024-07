1 z 8

Wielu wątpiło, że kariera Conchity Wurst po zwycięstwie w konkursie Eurowizji nabierze rozpędu na miarę oczekiwań. Nic bardziej mylnego - od tamtej pory austriacka drag queen jest na ustach wszystkich, a jej osobą zainteresowały się największe nazwiska ze świata mody. Conchita ma już za sobą m.in. udział w pokazie słynnego Jean Paula Gaultiera. Przypomnijmy: Conchita Wurst na wybiegu. Zamknęła pokaz wiekiego projektanta

Teraz natomiast do współpracy zaprosił ją sam Karl Lagerfeld. Legendarny projektant sfotografował Conchitę na potrzeby sesji do prestiżowego CR Fashion Book. Jesteśmy pewni, że czarno-biała sesja jego autorstwa wywoła wiele kontrowersji. Dlaczego? Na zdjęciach Wurst pozuje bowiem z ciężarną modelką i to w dość dwuznacznych pozach. Zdjęcia są eleganckie i wysmakowane, ale mają potencjał, by wzbudzić szum medialny.

Zdjęcia Karla Lagerfelda poniżej. Odważnie?