Choć mija już drugi tydzień od finału tegorocznej Eurowizji, zainteresowanie zwyciężczynią, Conchitą Wurst, nie mija. Jej bezapelacyjna wygrana w konkursie podzieliła internautów, szczególnie w Polsce. Niestety, część pojawiających się komentarzy, również z ust osób publicznych, narobiła nam sporo wstydu.

Kobieta z brodą w krótkim czasie stała się celebrytką z prawdziwego zdarzenia, a jej kariera nabrała rozpędu. Jednak wiele fanów chce wiedzieć, jaka jest naprawdę. A właściwie jaki - bo Conchita to prawdziwy przystojniak. Bez makijażu, kobiecych kreacji i peruki w niczym nie przypomina draq queen. Na swoim prywatnym Instagramie wrzucił kilka fotek na których możemy zobaczyć jak Conchita wygląda na co dzień. Różnica jest diametralna. Sami nie możemy się zdecydować, czy wolimy go w pełnej scenicznej stylizacji czy jako zwykłego faceta?



Tak Conchita Wurst wygląda na co dzień: