Rodzina Liama Payne’a, byłego członka zespołu One Direction, przygotowuje się do jego pogrzebu, który ma się odbyć na początku listopada w jego rodzinnym mieście Wolverhampton. Fani z całego świata wstrząśnięci jego tragiczną śmiercią czekają na możliwość pożegnania swojego idola, jednak ceremonia ma mieć charakter prywatny. Zanim ciało artysty zostanie przetransportowane do Wielkiej Brytanii, konieczne jest zakończenie formalności związanych z autopsją i badaniami toksykologicznymi w Argentynie.

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Liama Payne’a?

16 października 2024 roku Liam Payne został znaleziony martwy na dziedzińcu hotelu w Buenos Aires. Według świadków, przed śmiercią muzyk zachowywał się agresywnie, co skłoniło pracowników hotelu do wezwania służb medycznych i policji​. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną jego śmierci były liczne obrażenia wewnętrzne i zewnętrzne, spowodowane upadkiem z trzeciego piętra. Śledztwo w sprawie trwa, ale nie wykazano udziału osób trzecich​. W pokoju Liama Payne’a znaleziono ślady narkotyków i alkoholu, co nasuwa przypuszczenia, że mógł być półprzytomny w momencie upadku. Lokalna policja nie podejrzewa udziału osób trzecich, ale nadal bada wszystkie okoliczności tego zdarzenia​.

Pomimo trwającego śledztwa i oczekiwania na zakończenie procedur, rodzina Payne’a planuje zorganizować jego pogrzeb na początku listopada. Miejscem pochówku będzie jego rodzinne miasto Wolverhampton, w Wielkiej Brytanii​, a ceremonia ma mieć charakter prywatny. Mają wziąć w niej udział jedynie najbliżsi członkowie rodziny i przyjaciele muzyka. Na liście zaproszonych mają znaleźć się także jego dawni koledzy z zespołu One Direction, w tym Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan oraz Zayn Malik​.

Fani Liama Payne’a, którzy licznie wyrażają swój żal w mediach społecznościowych, czekają na możliwość publicznego upamiętnienia artysty. Jednak na razie nie wiadomo, czy zostanie zorganizowane oficjalne wydarzenie dla fanów​. Liam Payne, który zyskał światową sławę jako członek One Direction, miał ogromną bazę fanów. Wielu z nich zgromadziło się pod hotelem w Buenos Aires, aby zapalić świece i upamiętnić muzyka po tym, jak dowiedzieli się o jego śmierci​. Payne nie tylko odnosił sukcesy z zespołem, ale także jako solowy artysta. Jego odejście wywołało szok i głęboki smutek wśród fanów, którzy liczyli, że muzyk jeszcze wróci do aktywności muzycznej​.

Rodzina Payne’a, w tym jego rodzice Karen i Geoff oraz siostry Ruth i Nicola, przebywają obecnie w Buenos Aires, gdzie oczekują na zakończenie formalności związanych z transportem ciała syna do Wielkiej Brytanii​. Procedura ta może potrwać około 15 dni, ponieważ konieczne jest zakończenie badań toksykologicznych oraz pełnego śledztwa w sprawie śmierci artysty​.

Mimo że pogrzeb Payne’a będzie prywatny, jego fani mają nadzieję, że zostanie zorganizowane publiczne wydarzenie, podczas którego będą mogli pożegnać swojego idola. Póki co, najbliżsi artysty skupiają się na przygotowaniach do ceremonii, która odbędzie się w Wolverhampton​.

