Manager Sylwii Peretti zdementował plotki, jakoby z obawy przed hejtem nie mogła odwiedzać grobu jedynego syna. Przyznał, że stan zdrowia pogrążonej w żałobie "Królowej życia" nie uległ poprawie:

Jej stan nie uległ zmianie, jest w bardzo ciężkiej kondycji zarówno psychicznej, jak i fizycznej, to zbyt krótki czas od tej tragedii, by móc normalnie funkcjonować.

Mija miesiąc od tragicznego wypadku, który wydarzył się przy moście Dębnickim w Krakowie. W wyniku tragedii śmierć poniosło czterech młodych mężczyzn znajdujących się w pojeździe. W wypadku zginął m. in. 24-letni syn Sylwii Peretti z "Królowych życia". Pogrążona w żałobie mama wycofała się z medialnej działalności, by w z dala od mediów i szerzącego się hejtu, spróbować poradzić sobie z niewyobrażalną stratą.

Niedługo po tragedii manager przekazał, że Sylwia Peretti "znajduje się w bardzo ciężkim stanie emocjonalnym". Teraz w rozmowie z Pudelkiem ponownie zabrał głos, przekazując wieści na temat pogrążonej w żałobie "Królowej życia":

Absolutnie to nie jest czas na rozważania i realizację planów zawodowych Sylwii. Jej stan nie uległ zmianie, jest w bardzo ciężkiej kondycji zarówno psychicznej, jak i fizycznej, to zbyt krótki czas od tej tragedii, by móc normalnie funkcjonować. Sylwii jest ciężko wrócić do podstawowych czynności dnia powszedniego, a co dopiero do życia zawodowego. Nie ma dnia, aby Sylwia nie odwiedzała grobu syna.