Dzisiaj Doda i Błażej Szychowski wzięli udział w premierze bajek "Mądrość z natury". Gwiazda jest znana z dobrego serca i regularnie włącza się w akcje, w których najważniejsze jest dobro najmłodszych. Tym razem nie było inaczej. Doda nie tylko zaszczyciła swoją obecnością, ale także oddała symboliczny datek.

Wiadomo jest, że kiedy na wydarzeniu pojawia się Doda, natychmiast robi się o nim głośno. Zapewne tak samo będzie i tym razem.

Doda na to wydarzenie wybrała błękitny asymetryczny sweter, skórzane legginsy i szałowe sportowe buty "motylki" z niebieskimi zdobieniami od Jeremy'ego Scotta. To właśnie ten zimny kolor jest hitem tej jesieni. Błażej z kolei postawił na klasyczną, sportową elegancję i przytłumione kolory plus trend sezonu - kaszkiet w moro.

