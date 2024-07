Nowy cykl Party.pl - gwiazdy pokazują nam swoją szafę! Co w swojej garderobie ma Ola Ciupa? Słynna modelka i Słowianka Donatana zaprosiła nas do siebie i zaprezentowała nam swoje ulubione ubrania!

Reklama

Szafa Oli Ciupy!

Co wśród nich - oczywiście słowiańska spódniczka (w podobnej Ola wystąpiła na Eurowizji) oraz wianek - to nieodłączny element Oli na scenie! Jednak jak sama zaznaczyła, przez taki właśnie wizerunek seksownej Słowianki, Ciupa nie mogła pokazać swojego ulubionego, nieco rockowego stylu. Dla niej must have każdej dziewczyny to... czarna skórzana ramoneska! Ponadto - Ola Ciupa lubi nosić kobiece sukienki, która doskonale podkreślają jej figurę. W czym jednak Ciupa czuje się najlepiej? W... dresie!

Uwielbiam się przebierać, zmieniać stylizacje, rozbierać się nie mam dla kogo, bo niedawno zostałam singielką. Najlepiej czuję się w dresie. - mówi nam Ola.

Zobaczcie, co jeszcze znalazło się w szafie Oli Ciupy!

Zobacz: Bitwa na nogi! Edyta Herbuś czy Ola Ciupa? Która gwiazda wyglądała lepiej w wiosennej stylizacji? SONDA

Zobacz także

Słynna słowiańska spódnica Oli Ciupy!

Ola Ciupa najbardziej lubi rockowy styl.

Reklama

Ola kocha buty - wygodne, ale i seksowne.