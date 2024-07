Cleo dostała nowy samochód. Okazuje się, że piosenkarka została właśnie właścicielką vipowskiego busa koncertowego o wartości 400 tysięcy złotych! Wyjątkowy prezent dostała od Donatana i firmy Mercedes, która wyprodukowała samochód na specjalne zamówienie. Cleo w swoim busie ma do dyspozycji garderobę, toaletkę i własne łóżko do spania! Artystka jest zachwycona nowym autem! Na swój profil na Facebooku wrzuciła nagranie, na którym pokazała swoim fanom luksusowego busa koncertowego.

Aaaaaaaaaa!!!! Dostałam w prezencie koncertowego MERCEDESA! Nie mogę w to uwierzyć że dostałam taki drogi prezent...aż mi głupio. To prawdziwy dom na kółkach - będę teraz wygodnie podróżowała nim na koncerty do Was- pochwaliła się Cleo.