Natalia Jakuła wyprawiła baby shower! Ciężarna partnerka Tomasza Iwana już za kilka tygodni zostanie mamą. Gwiazda jest w 8. miesiącu ciąży i - jak już wiemy - wkrótce urodzi syna. Ostatnio przyszła mama pochwaliła się ubrankami, jakie przygotowała dla chłopca, a teraz pokazała, jak razem z najbliższymi świętowała swój ciążowy stan. Na baby shower pojawiły się przyjaciółki Natalii Jakuły. Wśród zaproszonych pań zauważyliśmy Izabelę Janachowską. Natalia Jakuła na swoim blogu tłumaczyła, dlaczego zdecydowała się zorganizować baby shower.

Jesli ktoś uważa, że to jakiś wymysł to ma prawo, ale ja czułam się naprawdę wyjątkowo! Cieszę się, że po pierwsze; mam kochane koleżanki które chcą razem ze mną świętować fakt, że zostanę mamą, po drugie; chcą mnie wesprzeć i uradować uroczymi prezentami (uratować też, bo te drobiazgi tanie nie są;), a po trzecie; w pewien sposób wyróżnić. Każdy z nas czasem lubi się poczuć wyróżniony, ważny! Nie wiele mamy takich ‚swoich’ wyjątkowych okazji w życiu. Amerykanie wiedzą jak celebrować życie, dlatego moim zdaniem, fajnie że granice się zacierają a kultury przenikają i możemy co nieco od nich uszczknąć;)- napisała na mamypower.pl.