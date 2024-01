Sandra Kubicka jest jedną z tych gwiazd, które starają się pozostać w stałym kontakcie z fanami i chętnie dzielą się ważnymi dla nich informacjami. Tym razem modelka opublikowała na InstaStory bolesny wpis, mówiąc o ogromnym cierpieniu.

Już od kilku dobrych lat Sandra Kubicka jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie skrupulatnie relacjonuje swoje życie. Szczególnie od czasu, gdy ogłosiła ciążę, jej aktywność wzrosła, co bardzo cieszy jej fanów. Modelka stara się jednak opowiadać nie tylko o dobrych wiadomościach, ale też poruszać trudne tematy, często dotyczące zwierząt.

Zobacz także: Sandra Kubicka o stresie podczas ciąży. Nawiązuje do Opozdy i Królikowskiego. „Miałam takie skurcze”

Sandra przede wszystkim jest wielką miłośniczką psów, wobec krzywdy których nie jest w stanie przejść obojętnie i tym razem nie jest inaczej. Zamieściła na InstaStory kilka wstrząsających zdjęć poszkodowanych psiaków i wyznała, jak bardzo nią to wstrząsnęło.

Serce mi pęka... Płaczę i nie mogę przestać. Jak można doprowadzić psa do takiego stanu? Jak nie chcecie psa i trzymacie go na łańcuchu, to go chociaż oddajcie do schroniska, gdzie ludzie się nim zaopiekują. Za to powinno być więzienie, nie zawiasy

- napisała.