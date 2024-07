1 z 10

Wczoraj wieczorem odbył się pierwszy odcinek na żywo drugiej edycji "The Voice of Poland". W studiu największe poruszenie wzbudzała Justyna Steczkowska, która za kilka miesięcy przywita na świecie swoją wyczekiwaną córeczkę. Fotoreporterzy od dłuższego czasu próbują uchwycić zaokrąglony brzuszek wokalistki. Wczoraj mieli dobrą okazję, aby to zrobić. Zobacz: Steczkowska urodzi córkę! Jakie wybrała dla niej imię?

Gwiazda na planie pojawiła się w długiej granatowej kreacji z cekinami, z asymetrycznym dekoltem odsłaniającym jej jedno ramię. Sukienka oczywiście była luźnego kroju, tak aby nie sprawiać ucisku na brzuszek. Podczas nagrania Steczkowska zaprezentowała się w znakomitej formie. Ciąża jej służy, a wariujące hormony sprawiły, że podczas wieczoru artystka zaprezentowała całą paletę emocji, od radości po wzruszenie.

Justyna zaprezentowała się również na scenie "The Voice". Wraz ze swoją drużyną zaśpiewała balladę "Hallelujah" z repertuaru Jeffa Buckley'a.

Jak podoba się wam wczorajszy look Steczkowskiej? Naszym zdaniem gwiazda wyglądała kwitnąco.

