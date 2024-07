Katarzyna Cichopek to dobry przykład gwiazdy, która swoją ciężką pracą zapracowała na swój sukces. Jednak gwiazda „M jak miłość” zanim stała się sławna, miała straszne kompleksy na punkcie swojego ciała, a konkretniej chodziło o dość pokaźny biust aktorki.

Jednak najgorszym okresem w życiu gwiazdy była szkoła:

Na szczęście Kasia wyzbyła się swoich kompleksów. Pomógł jej w tym na pewno udział w „Tańcu z gwiazdami” i pasja do tańca, w której to fizyczność i bliskość odgrywają ważną rolę. Aktualnie aktorka bierze również aktywny udział w kampanii społecznej przeciwko nowotworom piersi, organizowanej przez markę Panache oraz Fundację Rak'n'Roll.

- Dotykam swojego biustu, układając go w miseczkach czy wsmarowując kremy. Mam świadomość swojego ciała. Na zajęciach w akademii tańca zauważyłam, że kobiety mają duży problem z dotykaniem się w ogóle, robieniem seksownych ruchów. Na szczęście to powoli się zmienia, uczymy się świadomości. Niekoniecznie my się musimy dotykać, mężczyźni też mają świadomość i wiedzą, co to rak.– wyznała tabloidowi Kasia Cichopek.