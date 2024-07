Jeszcze niedawno mówiło się, że programy taneczne, czyli przede wszystkim "TzG" na tyle tracą popularność, że rychło znikną z anteny. Tymczasem sporo wskazuje na to, że wiosną oprócz kolejnej edycji wspomnianego show, zobaczymy w Polsacie bezpośrednią konkurencję!

Jak donosi "Super Express" stacja ta wykupiła amerykański format "Got To Dance". Program miałby być nadawany w tym samym czasie, co "Taniec z Gwiazdami", a poprowadzić go ma... Kasia Cichopek!

Byłaby to niesamowita sytuacja, bo jak doskonale wiadomo Kasia kilka lat temu doskonale poradziła sobie właśnie w "TzG" i to ten program mocno pomógł jej w karierze medialnej.

Czy teraz Cichopek pogrąży "Taniec z Gwiazdami" i przyczyni się do zakończenia polskiej edycji tego programu?

