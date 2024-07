Agnieszka Chylińska, Kuba Wojewódzki i Filip Chajzer uciekli z ramówki TVN! To nie pierwszy raz, kiedy wokalistka i showman pozwolili sobie na takie zachowanie. W tym roku dołączył do nich także reporter "Dzień dobry TVN". Cała trójka, reprezentująca program "Mali Giganci", na początku zapozowała na ściance, a następnie - już po części oficjalnej - próbując uniknąć zdjęć i wywiadów, po cichu wymknęli się do swoich samochodów.

Artystka i dziennikarze nie bardzo lubią brylować na salonach, dlatego - kiedy tylko mogą - starają się ograniczać udzielanie wywiadów i pozować przed fotoreporterami. Dużym zaskoczeniem było pojawienie się na konferencji Filipa Chajzera, który do tej pory nie pojawiał się na tego typu spotkaniach. Zobaczcie, jak cała trójka prezentowała się na konferencji! A co nowego zobaczymy w nowej ramówce TVN? Zobaczcie!

Filip Chajzer, Agnieszka Chylińska i Kuba Wojewódzki uciekli z ramówki TVN. Najpierw jednak zapozowali na ściance.

Filip Chajzer na wiosennej ramówce TVN.