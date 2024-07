Wiosna w TVN rusza w tym roku wyjątkowo wcześnie, a my odkrywamy najważniejsze karty stacji. Wśród nich mnóstwo nowości, stałych hitów i wielkich powrotów. Czy macie już program, na który czekacie najbardziej?

Wiosenna ramówka TVN - szczegóły!

Zacznijmy od nowości. Tych TVN przygotował naprawdę sporo. Wszyscy czekają na wielki powrót Małgorzaty Rozenek i jej nowy program "Projekt Lady". Ten na antenie jednak od marca bądź kwietnia. Jednak już w połowie lutego widzowie zobaczą serial "Druga szansa" z Małgorzatą Kożuchowską i Magdaleną Boczarską w rolach głównych (emisja - poniedziałki, 21:30). Od 21 lutego będziemy mogli również oglądać "MasterChef Junior" (niedziela, 20:00). Fani Mai Sablewskiej czekają na jej show "Sablewskiej sposób na..." (niedziela, 17:20).

Wielki powrót "Agenta"

Dużą sensacją jest powrót programu "Agent-Gwiazdy", który poprowadzi Kinga Rusin. W show wystąpią zaś m.in. Macademian Girl, Rafał Maślak, Hubert Urbański, Monika Mrozowska czy Sylwia Szostak. Emisja w każdy wtorek o 21:30 od 22 lutego. O 22:30 standardowo zobaczymy show Kuby Wojewódzkiego.

Hity TVN wracają wiosną!

W ramówce nie zabrakło stałych hitów - "You Can Dance" (środa, 21:30, od 17 lutego), w którym zobaczymy nowych jurorów - Idę Nowakowską i Macieja Florka. W czwartki o 21:30 Magda Gessler zawładnie polskimi restauracjami w "Kuchennych rewolucjach". W soboty o 20. zobaczymy drugą edycję "Małych Gigantów" z nowym składem trenerów. W niedzielę o 10:55 będziemy mogli oglądać "Efekt Domina" Dominiki Kulczyk, zaś 22:30 w poniedziałki będzie należała do Agnieszki Szulim i ekipy "Na językach". TVN pokaże oczywiście kolejne serie "Rozmów w toku", produkcji "Szpital", "Szkoła" czy "Na Wspólnej".

Na który z programów czekacie najbardziej?

Maja Sablewska poprowadzi nowy program w TVN

Kinga Rusin poprowadzi Agenta

Na powrót Małgorzaty Rozenek czekają wszyscy!