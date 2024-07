Jakich emocji możemy oczekiwać w nowej edycji "Mam talent"? Miejmy nadzieję, że nie tego typu, co we właśnie zakończonym "X-factor".

Jak pisze "Takie jest życie" przewodnicząca jury muzycznego show Agnieszka Chylińska, ma żal do nowego jurora Roberta Kozyry o to, że ten w przeszłości nieprzychylnym okiem traktował muzykę artystki. Wiadomo zaś, że byłemu szefowi Radia Zet bardzo zależało na udziale w programie.

- Przez lata to jego słowo w Zetce było ostateczne. Lubi rządzić, nic nowego. Liczył, że programie jego słowo będzie tym decydującym. Niestety, ostateczna decyzja należeć będzie do Agnieszki, która nie ukrywa, że ma do Roberta żal. Swego czasu nie puszczał on jej piosenek w swoim radiu - mówi były współpracownik Kozyry.

Czego można się spodziewać po Małgosi Foremniak?

- Nie jest tajemnicą, że ona bardzo kumplowała się z Kubą i każda nowa osoba, która by go zastąpiła, byłaby przez nią traktowana jak intruz - powiedziała osoba z produkcji programu.

Czy jury muzycznego show porozumie się, zobaczymy już wkrótce.



