Już wkrótce rozpocznie się druga edycja „Bitwy na Głosy”, dlatego producenci zastanawiają się już, kto obok Huberta Urbańskiego poprowadzi program. Według informacji „Faktu” władze telewizyjnej Dwójki chcą, żeby w muzycznym show pojawiła się kobieta.

Okazuje się, że producenci mają aż trzy kandydatki, które mogłyby stanąć u boku Urbańskiego. Szansę pracę w muzycznym show mają: Agnieszka Szulim, Magdalena Mielcarz i Paulina Chylewska.

Wydaje się, że po sukcesie w „The Voice of Poland” największe szansę może mieć piękna modelka, jednak w porównaniu do Szulim i Chylewskiej to Mielcarz jest najmniej doświadczoną kandydatką.

Kogo wolelibyście zobaczyć w programie?

