Brad Pitt pojawił się w Los Angeles na premierze filmu "The Lost City of Z". Aktor pozował do zdjęć z takimi gwiazdorami jak Robert Pattinson czy Charlie Hunnam, którzy zagrali w filmie. Uwagę wszystkich reporterów przyciągał jednak najbardziej Brad, który od informacji o rozstaniu z Angeliną Jolie rzadko pojawia się na salonach. Tym razem jednak aktor zjawił się na czerwonym dywanie i chętnie pozował do zdjęć. Jak wyglądał? Do zdjęć pozował w czarnych spodniach i kurtce, białej koszulki oraz stylowym kaszkiecie. Trzeba przyznać, że aktor wygląda inaczej niż jeszcze kilka miesięcy temu - wyraźnie widać, że schudł i nasuwa się pytanie, czy ma to związek z nową rolą czy to raczej wynik stresu związanego z rozłąką z dziećmi i rozstaniem z Angeliną Jolie. Choć w amerykańskich mediach pojawiły się plotki, że aktor pocieszył się już po rozstaniu z Jolie i spotyka się z Kate Hudson, aktor nie zdecydował się jeszcze pokazać na salonach z nową partnerką, ani nie wypowiedział się na temat ich rzekomego związku.

Zobaczcie nowe zdjęcia Brata Pitta prosto z Los Angeles!

