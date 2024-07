1 z 8

Na jesiennej ramówce TVN pojawiły się dobrze znane nam twarze. Nie było zaskoczeń, chyba że mówimy o małych metamorfozach lub zmianach w wyglądzie. Agnieszka Chylińska znowu straciła na wadze?

Ulubiona jurorka widzów show "Mam talent" z edycji na edycję coraz bardziej staje się niepodobna do siebie sprzed lat. Była grzywka do linii brwi, były czarny kolor, jasny blond, asymetryczna grzywka i teraz - krótka czupryna. W tym wydaniu Chylińska wygląda świetnie, ale pamiętacie, jak wyglądała jeszcze kilka lat temu? Czy jej figura to zasługa specjalnej diety? W takim razie chyba pora przejść na mniej radykalne żywienie. Chylińska to sama skóra i kości, a sukienka w ananasy podkreśliła jej szczupłą sylwetkę.

Uśmiechnięta, radosna i bardzo szczupła Chylińska

Jurorka "Mam talent" zwracała uwagę fotoreporterów nie tylko "okładkową" figurą. Zawsze radosna, promienna i pełna energii Chylińska zarażała optymizmem. Wraz z Kubą Wojewódzkim czmychnęłą z ramówki w trakcie konferencji, na której panowały piekielne upały. Każdy z uczestników - dziennikarzy, prezenterów, jurorów dzierżył w dłoni wachlarz, który miał mu pomóc przetrwać ten gorąc. Chylińska, mimo letniej sukienki, nie mogła najwyraźniej wytrzymać tej temperatury. Czy faktycznie jest taka chuda? Jak prezentowała się na ramówce TVN?

