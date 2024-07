Dłonie są codziennie narażone na działanie niekorzystnych czynników, takich jak woda chlorowana, substancje chemiczne, czynniki atmosferyczne, czy detergenty. Zimą dodatkowym minusem jest niekorzystna pogoda, chłód i suchość powietrza.

Niestety skóra dłoni nie posiada gruczołów łojowych i ma bardzo cienką tkankę tłuszczową, co przyczynia się do szybkiego jej starzenia. Dlatego o skórę dłoni należy dodatkowo zadbać, nawilżając je kremami, balsamami, czy robiąc im kąpiele parafinowe.



Zimą świetnym rozwiązaniem są preparaty z miodem, który nie tylko rozgrzewa, ale i dogłębnie odżywia skórę. Specjalnie dla Was wybraliśmy kilka najlepszych kremów do rąk na zimę, które są aktualnie dostępne na rynku. Wśród nich znalazł się miodowy krem do rąk i paznokci marki Sanoflore, regenerujący krem Dr Ireny Eris z linii Body Art. A także kremy nie tylko do skóry dłoni, ale również do tej narażonej na mróz tj. BIOwinter Care, czy Stelatopia marki Mustela.



Więcej informacji i porad o kosmetykach ochronnych do twarzy, dłoni i ust znajdziesz w najnowszym numerze magazynu FLESZ.



jm

Reklama